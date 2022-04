Stravolgimenti in atto in merito al preferito dell’Isola di Famosi. Dopo che gli equilibri sono completamente cambiati in Honduras, anche il pubblico da casa ha potuto farsi un’idea sempre più accurata rispetto ai naufraghi in gara, scegliendo attraverso i maggiori sondaggi in rete il concorrente preferito.

Preferito Isola dei Famosi 2022: ecco chi è

Dalla lista del preferito dell’Isola dei Famosi 2022 scompare la coppia precedentemente formata da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro Iannoni. Adesso infatti ad avere la meglio sono due naufraghi molto diversi tra di loro ma che si sfidano per avere il primo posto nei sondaggi.

Uno dei sondaggi è ospitato come sempre dal portale Reality House che vede ancora al primo posto il compagno di Lory Del Santo, Marco Cucolo. New entry con la presenza di Licia Nunez alle sue spalle. L’attrice è entrata in gara la scorsa puntata insieme a Marco Senise. Terzo posto per Nicolas Vaporidis che chiude il podio staccandosi di pochissimo da Guendalina Tavassi.

Un altro sondaggio è ospitato sul portale Grande Fratello Forum e vede in cima alle preferenze Nicolas Vaporidis, seguito a netta distanza da Guendalina Tavassi. In terza posizione ricompare questa volta Carmen Di Pietro staccata da pochissimi voti dal figlio Alessandro che esce dal podio.