Preferito Grande Fratello Vip, 37a puntata: percentuali e nominati

Nella prima serata di ieri di Canale 5 è andata in scena la 37esima puntata del Grande Fratello Vip durante la quale il pubblico da casa ha decretato il preferito tra i Vipponi finiti al televoto. In nomination c’erano Kabir Bedi, Federica Calemme e Soleil Sorge: cosa hanno deciso gli spettatori?

Preferito del Grande Fratello Vip: è Kabir Bedi

Ancora una volta, Kabir ha conquistato il titolo di preferito al televoto ed ha avuto la possibilità di mandare direttamente una concorrente tra Federica e Soleil direttamente al televoto per l’eliminazione della prossima puntata. Il nome fatto è stato quello di Federica Calemme.

Le percentuali sono state incredibili dal momento che Kabir ha ottenuto ben il 65% delle preferenze, seguito da Soleil con il 25% ed infine Federica con appena il 10% dei voti.

I nominati della puntata

A guadagnarsi l’immunità nel corso dell’ultima puntata sono stati Katia, Manila e Sophie, alle quali si sono aggiunte Soleil e Delia scelte rispettivamente da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ecco come si sono svolte le nomination palesi:

Federica ha nominato Davide

Alessandro ha nominato Nathaly

Lulù ha nominato Barù

Gianmaria ha nominato Giucas

Miriana ha nominato Barù

Davide ha nominato Lulù

Nathaly ha nominato Barù

Barù ha nominato Miriana

Jessica ha nominato Barù

Giucas ha scelto Nathaly

In merito alle nomination in confessionale, Soleil e Delia hanno fatto il nome di Nathaly, Manila quello di Giucas, Kabir ha nominato Basciano così come Katia mentre Sophie ha fatto il nome di Gianmaria. I nuovi nominati che rischiano l’eliminazione dal Grande Fratello Vip sono Federica, Nathaly e Barù.