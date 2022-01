Alfonso Signorini ha perso la pazienza nei confronti di Alex Belli cacciandolo fuori dallo studio del Grande Fratello Vip durante il “teatrino” che lo ha visto protagonista del triangolo insieme a Delia Duran e Soleil Sorge.

Soleil, nel corso della discussione ha perfino lanciato una bomba niente male: “Io e Alex sotto le coperte abbiamo avuto intimità, ma non esageriamo. Mi ha detto anche di amarmi, è questo che dovrebbe preoccupare più che il resto”.

Belli ha confermato:

E mentre Signorini ha cercato, in più di una occasione, di mettere in guardia Delia, ha perso la pazienza cacciando Alex fuori dallo studio:

Lavorare con te stasera è impossibile vattene dallo studio. Autori per favore lo buttate fuori, io non posso lavorare così siamo in diretta mi rifiuto di lavorare così per favore vai fuori, vattene fuori. vai a fare l’imbonitore da un’altra parte.