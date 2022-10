Pratigate, la svolta: Pamela Prati non è indagata nel caso Sebastian, ex agenti a processo “Giustizia!”

Il caso Pratiful torna al centro della nuova puntata di oggi del GF Vip con alcune novità importanti su Pamela Prati. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha infatti annunciato una notizia molto importante e non ancora trapelata dai media, che riguarderebbe gli ultimi sviluppi giudiziari, riferiti soprattutto alla storia dei minori coinvolti nella vicenda su Mark Caltagirone.

Pamela Prati, la svolta nel caso Mark Caltagirone

La nona puntata del Grande Fratello Vip si è aperta proprio con Pamela Prati ed il caso Mark Caltagirone, riesumato nel corso del reality a distanza di tre anni. Presente in studio anche l’avvocato difensore della showgirl. A prendere la parola è stato Signorini, che ha spiegato:

Ieri pomeriggio una tua ex agente, Eliana Michelazzo è stata ospite da Silvia Toffanin ed ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha raccontato la sua verità. Dice che è stata vittima anche lei, dandoti in questo ragione ma in altri punti dell’intervista ti ha contraddetta.

Dopo la messa in onda delle parole della Michelazzo, il conduttore ha chiesto alla Vippona conto della finta paparazzata con l’altrettanto finto Mark Caltagirone:

Me l’hanno combinata loro (le ex agenti, ndr) con lo stesso Mark che mi ha detto che avrei dovuto fare le foto con un amico per poi vivere alla luce del sole il nostro amore. Credo fossero tutte e due le agenti. Quando me lo sono trovato di fronte mi sentivo in imbarazzo, Marco mi ha poi ringraziato per aver fatto questa cosa. Se mi sono sentita una traditrice? No, so che lo stavo facendo per il mio amore. Quest’uomo non l’ho mai più visto.

In merito al compenso ricevuto per le sue ospitate in tv, la Prati ha replicato:

Ero inconsapevole, sono un’artista, vado in trasmissione e c’è un cachet. Ma quando ho scoperto tutto non l’ho più voluto, d’accordo con il mio avvocato.

Un commento anche sulle parole di Eliana che si ritiene più vittima di lei:

Lei dovrebbe dire la verità, che io sono stata incastrata. Suo ‘marito’ era il figlio dell’ex fidanzata di Marco, conosce benissimo la storia. Io credo che lei se dice che sono 10 anni che è incastrata, se vede un’altra persona che le succedono queste cose, fatti due domande. Io credo che lei sapesse tutto, tutto tutto.

Alfonso Signorini ha poi annunciato una “possibile svolta positiva per la tua posizione giudiziaria”, facendo vedere a Pamela Prati la parte dell’intervista ad Eliana Michelazzo rispetto alla questione dei minori. A detta dell’ex agente, in questo caso la Prati sarebbe stata sincera ed ignara di tutto.

Anche la Michelazzo pensava che fosse davvero il figlio di Mark Caltagirone: “Credo di sì, Alfonso”, ha confermato Pamela Prati.

Signorini ha quindi proseguito, svelando l’importante novità:

Sul fronte giudiziario c’è una svolta: il pm che segue la denuncia fatta dai genitori del bambino Sebastian che faceva l’attore, dopo aver analizzato le posizioni di voi tre, è arrivato a questa conclusione. Pamela Prati non è indagata. Il pm ha deciso di mettere sotto indagine le tue ex agenti ma non te. Tra l’altro la mamma e l’avvocato di Sebastian fanno sapere a Chi il male fatto a questo bambino, oggi in cura da uno psicologo. Quindi andranno a processo il primo febbraio. Mi pare una svolta molto importante da parte del magistrato.

Tuttavia c’è ancora un’altra indagine che vede coinvolta la Prati perché ha denunciato le due ex agenti. La Prati ha poi aggiunto un pensiero rispetto alla famiglia del piccolo finto Sebastian: “Spero di poterlo conoscere e aiutare”. Parlando dei “truffatori” ha aggiunto: “Io credo che ci sia un sistema dietro”. Infine ha risposto ad Eliana Michelazzo:

Io ho rubato la scena? Non credo a una parola. Io non la abbraccerò mai a meno che non mi porta le prove che lei è una vittima e che finora non me le ha portate.

Alla fine della parentesi Pamela si è ricongiunta al resto della Casa commentando: