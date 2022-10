Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone: quanto ha guadagnato dalle ospitate e dai servizi (paparazzate comprese) sul finto matrimonio con l’inesistente fidanzato? La showgirl, attualmente concorrente del GF Vip (per la seconda volta), ha negato di aver ricevuto dei soldi per le sue ospitate in cui parlava delle mai celebrate nozze, ma a smentirla ci hanno pensato oggi sia la sua ex manager Eliana Michelazzo che la stessa Silvia Toffanin.

Pamela Prati, caso Mark Caltagirone: la verità sui compensi

Eliana Michelazzo, protagonista di una lunga intervista nello studio di Verissimo, oltre a ricordare l’esordio del Pratiful e tutti i successivi retroscena ha parlato anche dei presunti compensi ottenuti da Pamela Prati:

Lei è stata pagata per andare a fare le foto per Gente. Un servizio per una cosa importante ha un costo. Anche in Rai ha dato un iban. Quando arrivarono i soldi dalla Rai li prese lo Stato perché lei ha un debito. Ci sono i messaggi.

Ed anche la conduttrice Silvia Toffanin ha aggiunto un particolare sulle ospitate a Verissimo:

Anche qui non è mai venuta a titolo gratuito, questo possiamo chiarirlo.

Nella puntata di lunedì Pamela Prati potrebbe vedere l’intervista ad Eliana Michelazzo, con la quale non avrebbe più alcun rapporto, ed eventualmente replicare. La sua ex agente si sarebbe sentita tirata in ballo dalle sue parole al GF Vip ed oggi ha commentato: