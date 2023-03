Lite nella Casa del Grande Fratello Vip tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: “Io esco dalla porta rossa stasera. Perché? Sei proprio una povera sfig*ta”, ha affermato lui sotto le coperte mentre ha attaccato la sua fidanzata: “Sei una povera sfig*ta, non te ne frega un cazz* e questa è l’ennesima dimostrazione”.

“Io mi segno tutto, vai tranquilla”, ha continuato Tavassi sotto le coperte con fare indisponente. Poi ha proseguito ad attaccare la sua fidanzata:

Detto questo vai avanti così… non me ne frega un cazz* né del GF Vip né della finale del cazz*, fai quello che ti pare… Vai a vincere il GF, fallo vincere a Oriana, cerchi di buttarmi giù! Vai a ingigantire, a fare i film, a parlare con Giaele, in confessionale. Ciao. Stai a fa’ proprio apposta. È tutta la sera, che figura di merd* che mi hai fatto fare! Brava… ma vattene a ‘fancul*.