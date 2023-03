Antonella e Donnamaria, ecco cosa ne pensano i genitori della loro storia

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, intervistati tra le pagine di Chi Magazine, raccontano come procede il loro amore lontani dalle telecamere del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi ha smentito di avere avuto una strategia sulla possibilità di fare coppia con qualcuno all’interno del reality show.

Pensiero supportato pure da Donnamaria:

Ma basta che la guardi, qualsiasi ragazzo, se vedesse un interesse da parte sua, non si farebbe problemi a provarci seriamente. Non c’è neanche bisogno di stare lì a spiegare, chi pensa sia una strategia, secondo me lo fa per invidia.