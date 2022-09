Il pizzetto blu di Giovanni Ciacci al GF Vip: svelato per quale motivo lo colora in questo modo

Giovanni Ciacci svela al Grande Fratello Vip per quale motivo ha deciso di tingersi il pizzetto di colore blu, svelando il retroscena iniziale e parlando anche di Cristiano Malgioglio.

Il pizzetto blu di Giovanni Ciacci al GF Vip: svelato come gli è venuto in mente

E’ solo pigmento, la barba è bianca. Questo lo metti sul bianco e ti va. – riporta blogtivvu.com – Quando è che mi è venuto in mente di farmi il pizzetto blu? E’ successo quando facevo una trasmissione e non avevano il budget per il vestito nuovo per andare alla prima della Scala perché avevamo speso tutti i soldi e c’avevo lo smoking dell’anno prima e mi sono detto che ci voleva qualcosa di particolare. Mi sono fatto il pizzetto blu e incontro Cristiano Malgioglio per strada che mi ha detto: “Amore questo è perfetto, lascialo così!”, e allora me lo sono lasciato ed è sempre rimasto così.

La scheda di Ciacci

Costumista e curatore di immagine di moltissimi VIP, Giovanni Ciacci inizia il suo esordio in tv grazie all’amica Valeria Marini che lo chiama come curatore della sua immagine in vari programmi televisivi.

È cresciuto in una famiglia di sole donne: mamma, nonna, sorella e le zie. Con il papà non ha nessun tipo di rapporto poiché abbandona la famiglia quando era solo un bambino.

Partecipa a diversi programmi televisivi ed è ospite fisso dei salotti di Barbara D’Urso. Quest’anno è prontissimo a varcare la Casa più spiata d’Italia.