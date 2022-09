Antonino Spinalbese, perché non nomina mai Belen Rodriguez? Lo sfogo

Belen Rodriguez, inevitabilmente, è “entrata” nella Casa del GF Vip 7. Il motivo è la presenza di Antonino Spinalbese nei panni di concorrente. L’ex hair stylist in diverse occasioni ha parlato della madre di sua figlia e del loro rapporto – pur senza mai nominarla – così come del fatto che non fossero fatti per stare insieme. Da qui la decisione di mollarsi, con tutti i retroscena del caso.

Antonino Spinalbese torna a parlare dell’ex Belen Rodriguez

Nelle passate ore Antonino è tornato a parlare dell’ex compagna Belen Rodriguez. Nell’ultima puntata in diretta del GF Vip, il padrone di casa Alfonso Signorini aveva affrontato l’argomento mostrando delle immagini della showgirl argentina con il Vippone.

Successivamente Spinalbese ha avuto una conversazione con Ginevra Lamborghini ripresa dagli amici di Biccy.it, durante la quale ha espresso qualche perplessità su quanto avvenuto in puntata, prendendo in qualche modo le difese della sua ex e tirando in ballo il “nuovo” fidanzato Stefano De Martino:

A me non piace lo show perché poi viene strumentalizzato. Le nostre storie esistono e lo sappiamo. Lui (Signorini?, ndr) ci prova a parlarne ed è normale. Anche con me in puntata, ma che senso ha avuto parlare di lei? Non ha senso. Perché lei adesso è fidanzata e lo sanno tutti. E già significa metterla in difficoltà. Anche se noi non stiamo insieme, ma parlandone significa metterla in difficoltà. A me dà fastidio questa roba. Se io voglio metterla in difficoltà vado da lei e posso metterla in difficoltà. Ma una cosa a tu per tu. Non lo faccio in televisione. Se avete notato io non la nomino mai.

Antonino ha ribadito di portare molto rispetto per la madre di sua figlia ed a tal proposito ha voluto dare un consiglio a Ginevra rispetto al suo rapporto con Elettra Lamborghini:

Lo stesso tu con Elettra, fai come me. Tienila per te come cosa. Sei fragile e devi stare attenta. Non farla strumentalizzare e non far fare chiacchiericcio.

I rapporti con Belen ed Elettra, però, inevitabilmente faranno parte dello “show”. Basti pensare che in queste prime puntate l’attenzione nei loro confronti è sempre stata su questi due temi. Riusciranno ad uscire dalla bolla dell'”ex di” e della “sorella di”?