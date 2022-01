Pierpaolo Pretelli non sarà a Domenica In: ecco per quale motivo, il supporto dei fan

La nuova puntata di Domenica In che andrà in onda domani pomeriggio dovrà fare a meno di Pierpaolo Pretelli, volto ormai familiare del programma di Mamma Rai condotto dalla Zia Mara Venier.

Ma per quale motivo Pierpaolo non sarà presente negli studi di Roma? Così come ha annunciato lui stesso tramite social, si trova costretto a casa per colpa del Covid:

Ciao ragazzi! Purtroppo sono positivo al Covid, ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino. Dispiace non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno presto!

Immediato il supporto dei fan online che hanno portato in tendenza su Twitter l’hashtag “Forza Pier”.

Forza Pier! La tua family è sempre con te #prelemi pic.twitter.com/0JwlFjY1Kd — Perlanera (@Perlanera171182) January 22, 2022

Forza Pier….con i 3 vaccini i sintomi dovrebbero essere lievi….xò è sempre una scocciatura….buona guarigione…#prelemi — Nicoletta (@Nicolet08905802) January 22, 2022