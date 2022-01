Pierpaolo Pretelli parla del feeling con Mara Venier e torna a Domenica In

Pierpaolo Pretelli intervistato da Tele Sette ha parlato dello speciale rapporto di feeling che si è venuto a creare con Mara Venier, conduttrice di Domenica In che ha voluto arruolarlo nel suo programma del dì di festa.

Pierpaolo Pretelli parla di Mara Venier: “E’ scattato un grande feeling”

Dopo Tale e Quale Show sono stato invitato a Domenica In. Ero emozionato, ma Mara mi ha fatto subito sentire a casa e tra noi è scattato un gran feeling. Con Mara è avvenuta una magia: l’ho guardata negli occhi e ho subito percepito la sua umanità. Le sono grato per avermi dato la possibilità di essere a Domenica In. Sono stato fortunato, perché ho potuto ‘rubare’ con gli occhi il mestiere dei migliori.

La scorsa settimana, durante una diretta tra Davide Maggio e Mara Venier, che abbiamo riportato noi per prime ma nessuno dei nostri colleghi ha citato la fonte (scusatemi ma dovevo togliermi questo sassolino), la conduttrice aveva svelato l’assenza di Pierpaolo Pretelli per via delle misure anti Covid dopo aver confermato un positivo nello staff.

Con molta probabilità, quindi, Pierpaolo tornerà in studio già da questa domenica.