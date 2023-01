Pierpaolo Pretelli, ospite di Casa Chi, ha parlato del bacio tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, avvenuto stanotte nella Casa del Grande Fratello Vip dopo la lunga diretta su Canale 5.

Daniele da che voleva desistere perché era quello che… a parte la simpatia per Wilma, non lo vedevo molto propenso anche perché era la seconda, terza scelta ma sappiamo che nel GF Vip le seconde scelte sono le migliori… no, scherzo.

Oriana è una a cui piace molto giocare e stuzzicare e Daniele ci è cascato e non me l’aspettavo. Ho visto dei video dopo la puntata in cui lui parlava un po’ male di lei ed invece stanotte… zac! Chi disprezza compra.