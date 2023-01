Ospite di Casa Pipol, la migliore amica di Nicole Murgia ha smentito alcune faccende accadute nella Casa del Grande Fratello Vip come il sale gettato alle spalle al passaggio di Nikita Pelizon e l’interesse per Tavassi.

Fatte queste precisazioni, l’amica della Murgia ha parlato dell’argomento del giorno: il suo rapporto con Andrea Maestrelli, ex fidanzato che, in più di una occasione, avrebbe picchiato durante dei litigi (mandandolo due volte in ospedale).

“Nicole è molto solare e la prima settimana è andata bene. – ha affermato l’amica – poi sono uscite le dinamiche. Lei è stata presa di mira all’improvviso”, poi ha aggiunto:

Lei non è violenta e nemmeno falsa. Ho letto le peggiori cattiverie ed io mi dissocio da tutto. Perché non vi chiedere il perché andando un po’ oltre? Lanciar scoop tanto per… lei ha due bambini. Secondo me ci vuole più rispetto per delle persone che hanno quel vissuto ed una famiglia.

Le cose brutte escono quando Andrea lancia una bomba inaspettata di un episodio che bisogna vedere se è successo e come è successo. Io so tutto di lei ma questa storia non la sapevo.

Durante un momento brutto ha spaccato il piatto e andando addosso alla mano di Andy lo ha tagliato. Non voglio giustificare la violenza ma Andrea sta benissimo e non mi sembra provato da questa storia. Non lo so se si rende conto dell’esterno. Lei non voleva fare il GF Vip a tutti i costi, uscita da qua ha una sua vita.

Ci vorrebbe più tatto, specie per chi fa questo lavoro come Amedeo Venza o Deianira Marzano, a lei piace ricamare su Nicole… ma deve stare attenta alle cose che dice se non le sa fino in fondo. Dicono notizie non vere…