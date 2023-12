Luca Vetrone sta per entrare nella Casa del Grande Fratello e Perla Vatiero non sa niente. Nonostante questo, l’ex di Mirko Brunetti ha citato più volte il bel modello.

Perla Vatiero, confidandosi con Letizia Petris, ha svelato che Luca Vetrone è proprio il suo prototipo, così come hanno riportato i colleghi di Biccy.it:

Di lui si è parlato in modo generale perché tu lo conosci e quindi io l’ho nominato. Quindi mi è venuto spontaneo chiederti come l’hai conosciuto e cosa ne pensi.

Il discorso è uscito così, ma soprattutto perché tu avevi già detto che lo conoscevi. Io ho detto che è bello e che l’ho conosciuto. Con lui in che rapporti siamo? Direi che siamo rimasti conoscenti.

Lui è il mio prototipo e l’ho sempre detto. Però non è che c’è stata una storia, che non ho mai fatto. Ci siamo conosciuti ed è finita lì. Quando poi ne hanno parlato in puntata sono rimasta spiazzata.