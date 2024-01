Nelle ultime ore Perla Vatiero ha riservato un colpo basso a Greta Rossetti, tirando in ballo ancora una volta Temptation Island e quanto accaduto con Mirko Brunetti. Poi il colpo di scena finale, con un gesto inaspettato da parte delle due ragazze.

Perla e Greta: l’affronto della Vatiero

Durante una conversazione tra Perla e Greta, avvenuta anche in presenza di Monia, la Vatiero ha riservato una dura critica all’ex tentatrice e rivale in amore.

Al centro del discorso, ancora una volta, quanto accaduto a Temptation Island tra Greta ed il suo ex Mirko Brunetti. In merito, Perla ha commentato riferendosi alla Rossetti:

Tu devi formare il tuo carattere e la tua personalità. L’esperienza di Temptation Island ha messo una ciliegina su un tuo essere passato. Non è una cosa positiva quello che hai fatto, parliamoci chiaro…

Perla che per l’ennesima volta non perde occasione di far sentire una merda greta più di quanto già ci si sente dicendo “non è stato bello quello che hai fatto a ti” lei che ha sputtanato il fidanzato e si è strusciata addosso al tentatore#GrandeFratellopic.twitter.com/CPfWz3xCGF — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) January 21, 2024

La conversazione tra Perla e Greta, criticata sul web, in realtà ha poi avuto un epilogo sorprendente, con le due ex di Brunetti che si sono abbracciate mostrando finalmente quella solidarietà femminile così sconosciuta in un contesto come il Grande Fratello (ma purtroppo anche fuori).

Greta e Perla hanno messo da parte i loro dissidi e stanno dando esempio di grande solidarietà tra donne

Le fan di Greta da fuori la mettono contro gli altri fandom

Complimenti avete capito tutto di Greta #grandefratelllo#perletti pic.twitter.com/Q1hiGv2SiH — Viola 🐞 (@viola21105) January 21, 2024