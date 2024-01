Perla si “dichiara” a Mirko, la dedica speciale: ecco la reazione di Greta

Proprio ieri, venerdì 19 gennaio, un ex concorrente del Grande Fratello ha fatto il compleanno: si tratta di Mirko Brunetti. Per l’occasione Perla Vatiero ha rivolto subito un pensiero al suo ex fidanzato.

Perla si “dichiara” a Mirko: gli auguri di compleanno

Guardando le telecamere e con la speranza che il suo messaggio giunga dritto al destinatario, la ragazza ha fatto un lungo discorso:

Ti auguro che tu stia passando il tuo compleanno nel migliore dei modi, con le persone che ti amano. Sai quanto mi preoccupa il fatto che tu non sia sereno. Spero che il prima possibile te li possa fare da vicino perché, nonostante tutto, sai che io per te ci sono sempre. Ti voglio bene, ma forse ti voglio bene non è niente. Sei una delle persone più importanti della mia vita, lo sei stato, ma fondamentalmente lo sei ancora.

“Ti voglio bene, ma forse ti voglio bene non è niente”

“Sei una delle persone più importanti della mia vita, lo sei stato, ma fondamentalmente lo sei ancora” amatevi sposatevi figliate❤️‍ — lisa (@helloitzliz) January 19, 2024

La reazione di Greta

Come ha reagito Greta? La ex di Mirko ha svelato a Vittorio che, qualora Perla dovesse tornare insieme al ragazzo, lei sarebbe molto felice per loro e piangerebbe dalla gioia.

Gli auguri di Perla per Mirko: “Sai che io per te ci sono sempre.” ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/ocpAGfpvnh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 19, 2024