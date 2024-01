Massimiliano Varrese continua ad attaccare Monia La Ferrera accusandola di avere sminuito il loro rapporto. Sono ore di alta tensione nella Casa del Grande Fratello.

Varrese, cercando di mantenersi sereno e nel tentativo di fare “esplodere” la sua ex fidanzata, con un tono “minaccioso” l’ha invitata a “volare basso” per non rischiare di mettersi mezza casa contro:

Te lo ripeto l’ultima volta, non so come sei stata abituata negli ultimi anni a confrontarti con le persone, questo a me non piace. Quando ti calmi e non sei prevenuta e non hai la cosa di attaccare… tu attacchi continuamente e questa cosa qua la dovevi evitare.

Senti, io so qua per stare bene non sono qua per star male. Non parlare così… fai quello che desideri. Sei sicura di quello che dici? Io so benissimo quello che ho fatto e detto e non ho sminuito niente. Forse nella tua testa… è la tua lettura.

Io penso che tu abbia sminuito tutto quello che è successo fino ad oggi. Stai con i piedi giù, stai tranquilla. Attenta alle modalità che hai (di parlare con me), altrimenti ti trovi mezza casa contro. Non mi fai nemmeno parlare, non mi piace questo modo che hai di attaccare.