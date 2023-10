Il divorzio di Tiziano Ferro dal marito Victor è stata una vera e propria doccia fredda, come nella maggior parte dei casi, quando ci sono di mezzo rotture sentimentali. Il cantante ha rotto il silenzio per la prima volta, dopo l’annuncio social dei giorni scorsi. In una lunga intervista al Corriere della Sera ha svelato il motivo per il quale la sua storia d’amore durata sette anni (quattro di matrimonio e due figli) sia giunta al capolinea.

Tiziano Ferro e il divorzio dal marito Victor, la verità

Tiziano Ferro ha raccontato della “crisi durante il tour”, della scelta di divorziare da Victor “per salvare i miei figli Margherita e Andres”. Il cantante ha anche parlato a lungo del motivo per il quale ha deciso di rimandare il suo viaggio in Italia per presentare il suo primo romanzo, “La felicità al principio”, che sognava di pubblicare da una vita. Ecco cosa si cela dietro la decisione di divorziare dal marito Victor:

C’è chi non affronta i problemi e fa scelte all’antica trascinando situazioni che possono diventare tossiche non solo per lui, ma per i figli. Io appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il ‘bene dei figli’, ma creando in realtà solo scompensi, facendo respirare infelicità ai bambini. Io sono in una condizione di speranza verso il futuro, ma non posso certo dire che sia un bel periodo.

La separazione è tutt’altro che semplice ed in merito Tiziano Ferro prosegue:

Affrontare un divorzio non è mai bello ma il mio è capitato con una tempistica tremenda, la sfiga ha sempre progetti precisi: è una vita che spero di scrivere un romanzo e, ora, la sua pubblicazione si scontra con un cataclisma come questo, che spero non prenda possesso della gioia che devo a me stesso e a chi mi segue. Però, non potevo tenere nascosta la verità: ho sempre vissuto mostrando una sola versione di me stesso, quella vera, e preferisco così piuttosto che inventare scuse e affrontare l’ansia che le cose possano venire fuori senza che le abbia potute spiegare. In questo momento, tuttavia, io che non sono invidioso, ammetto che invidio chi racconta di essersi separato nella pace più assoluta.

Poi, la verità sul motivo per il quale non potrà venire in Italia con i suoi figli. In questo caso le leggi italiane non c’entrano, come spiegato dal cantante:

Non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma a un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California coi miei figli. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me.

A proposito dei loro due figli, l’ex coppia si è rivolta a dei professionisti che hanno consigliato loro di tenere i bambini lontani dai conflitti.

Altro capitolo affrontato da Ferro nel corso dell’intervista ha a che fare con il polipo alle corde vocali:

Poco prima di iniziare il tour ho sentito un problema alla voce. In 25 anni, non mi era mai successo, ma lì ne ero certo. Ho detto: qualcosa non va. Sono andato dal medico e lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo: c’era un polipo alle corde vocali. Sapevo che c’era qualcosa perché non riuscivo a essere comodo nelle basse, che per me sono la cosa più facile del mondo. Mi hanno detto che non sarebbe regredito senza un’operazione. Ho scelto di continuare il tour, fare logopedia e di non dire nulla: non mi piace accaparrare benevolenza facendo il piagnone. Però, salivo sul palco con angoscia, col rischio che la voce mancasse di colpo, anche perché, più la sforzi, peggio è. Finito il tour, dopo due mesi di riposo forzato, sono tornato dai medici e il polipo era regredito al punto che non c’era più niente da operare. Sparito. Un mistero.

