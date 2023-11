C’era grande attesa per l’esordio di Temptation Island Winter (titolo provvisorio), ovvero la versione ‘invernale’ del classico format estivo che vede varie coppie mettere alla prova i propri sentimenti. Tuttavia, nei giorni scorsi, è arrivato improvviso un colpo di scena: al momento il programma sarebbe saltato.

L’annuncio dello slittamento di Temptation Island Winter era stato dato da TvBlog, che ha svelato la decisione di Mediaset di ripiegare su una doppia edizione di Temptation Island, una in piena estate e la seconda a distanza di poche settimane, ovvero a settembre.

Ci si chiede quale sia il motivo di questo slittamento. In tanti spettatori si aspettavano di vedere Filippo Bisciglia vestito in abiti invernali ed i protagonisti impegnati nel districarsi tra una tentazione ed un’altra magari in un contesto innevato. Ma a quanto pare l’intento non sarebbe stato questo.

La produzione Fascino avrebbe preso in considerazione anche per la versione invernale una meta esotica, ovvero un luogo caldo che nell’estetica potesse ricordare la versione estiva. A svelarlo è stato Fanpage.it che ha riportanto quanto appreso:

Tra le prime location prese in considerazione c’erano le Maldive, opzione esclusa immediatamente per una distanza che avrebbe reso impossibili le riprese che sarebbero dovute partire tra dicembre e gennaio, mesi durante i quali Fascino, società di produzione che fa capo a Maria De Filippi, è impegnata su programmi come Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Amici. Tante ore di spostamento avrebbero reso impossibile la presenza di figure di riferimento di Fascino per la realizzazione di Temptation Island, impegnate sugli altri programmi per molti giorni della settimana.

L’ipotesi alternativa era stata quindi una località calda ma vicina, “luoghi come l’Egitto o il Marocco”, apprendiamo da fonti qualificate, location sulle quali la produzione avrebbe fatto un passo indietro per ovvie complicazioni legate al conflitto in Medio Oriente e alla delicata situazione in quelle zone.