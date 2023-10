Il titolo è ancora provvisorio, ma ormai Temptation Island Winter è realtà. Oggi è stata svelata anche la data in cui prenderanno il via le riprese ufficiali del programma, che andrà in onda su Canale 5 e che rappresenterà la versione invernale del discusso programma estivo. Al centro del format, come sempre, coppie intenzionate a mettere alla prova i propri sentimenti.

Temptation Island Winter, al via le riprese: svelata la data

Dobbiamo attendere i primi giorni del mese di gennaio 2024 prima di saperne di più sui protagonisti di Temptation Island Winter: secondo quanto annunciato da Gabriele Parpiglia a Casa Sdl, infatti, le riprese partiranno solo allora. Ecco cosa ha svelato il giornalista:

Chiudiamo con uno scoop: dal 15 gennaio inizieranno le riprese di Temptation Island Winter, ovvero la versione invernale di Temptation Island.

Alla conduzione della trasmissione ritroveremo Filippo Bisciglia, come aveva annunciato lui stesso su Instagram:

Finalmente posso ufficializzare che alla conduzione di Temptation Island Winter, non sappiamo ancora come si chiamerà di preciso il programma, ci sarò io. È un onore per me scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale. È davvero gratificante: voglio ringraziare Mediaset, la Fascino e Maria De Filippi per la conferma del sottoscritto.

Nel frattempo i casting restano ancora aperti, quindi è possibile che la produzione sia ancora al lavoro al fine di selezionare il cast migliore.