Con una nota Ansa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ieri hanno spiazzato tutti annunciando a sorpresa la loro separazione. Le voci di crisi tra i due erano in circolazione da qualche tempo ma la conferma sulla fine della loro storia da parte dei diretti interessati attraverso un sintetico comunicato stampa ha comunque destato scalpore nel mondo del gossip. Ma perché Michelle e Tomaso si sono detti addio?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: i presunti motivi della crisi

A fare luce sui presunti motivi – non chiaramente espressi dalla coppia – è stato il quotidiano Corriere della Sera in un lungo articolo a firma di Michela Proietti dal titolo eloquente: “Hunziker e Trussardi: ripicche, silenzi e porte chiuse, le ragioni della crisi”.

Cosa ha portato davvero la coppia a separarsi dopo 10 anni? C’è chi si chiede se c’entri il cosiddetto “effetto spillover”, come vengono definite le separazioni in tempo di Covid o se la loro crisi abbia avuto delle ragioni più profonde. Stando a quanto emerso dalle persone a loro vicine, si sarebbe trattato di un amore “bello e litigarello”. I loro caratteri forti ma al tempo stesso divergenti, hanno trovato sempre un punto di incontro, ma non per sempre. Ecco cosa scrive il Corsera:

Tutto questo fino ad almeno un anno e mezzo fa, quando pare che i due siano scivolati in una crisi più grave, tra ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi avvistato sempre più spesso a Bergamo e lei a Milano con le figlie. Alla base delle liti un diverso modo di intendere la vita (più introspettivo lui, più estroversa lei), alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni.

E così lei avrebbe coltivato sempre più le sue nuove passioni, tra cui quella per le arti marziali e lui sarebbe stato sempre più tempo a Reggio Emilia, come brand ambassador della Motor Valley. Lontananza che non sarebbe stata colmata neppure durante le vacanze natalizie. Fino alla decisione di mettere un punto ad un amore a quanto pare ormai logorato.