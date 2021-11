Marracash e Elodie hanno ufficialmente chiuso la loro relazione d’amore ma non il rapporto di stima e affetto reciproco. Per questo motivo, la cantante è presente nell’album del rapper “Noi, loro, gli altri”, uscito oggi senza alcuna promozione.

Marracash parla di Elodie e svela perché è finita la loro storia d’amore

Il rapper, per la prima volta, rompe il silenzio sulla rottura e svela al Corriere della Sera quando si è lasciato con Elodie e per quale motivo le cose non sono andate bene tra di loro:

Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. È anche nel video di “Crazy Love”: mettiamo in scena la fine del nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video.

Elodie parla di Marra a Rolling Stones

È meraviglioso vedere come il Marracash musicista sia diverso dal Fabio di tutti i giorni. È un artista e un essere umano incredibile: ha una purezza che raramente ho trovato in altri. È un uomo che combatte con la visione degli uomini che la società contemporanea ci impone: quella del machismo tossico, della super efficienza, dell’insensibilità. Ha delle fragilità che appartengono a tutti noi, ma che stridono con il personaggio che vorrebbero affibbiargli, o anche semplicemente con l’essere un rapper.