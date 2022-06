Perchè l’Isola dei Famosi oggi non va in onda? Nuovo cambio di programmazione

Nuovo cambio di programmazione all’Isola dei Famosi 2022. Mancano poche settimane alla fine dell’edizione e dopo averci abituato ai doppi appuntamento settimanali, nella prima serata di oggi 3 giugno non andrà in onda: perché?

L’Isola dei Famosi oggi 3 giugno non va in onda

Già qualche settimana fa erano emerse alcune indiscrezioni secondo le quali l’Isola dei Famosi avrebbe ridotto il suo consueto doppio appuntamento settimanale andando in onda solo nella prima serata del lunedì.

Poi però Mediaset aveva deciso di ripristinare la consueta programmazione ma da stasera cambia nuovamente tutto. Nel prime time del venerdì di Canale 5 odierno non ritroveremo Ilary Blasi e la sua squadra di opinionisti in collegamento con l’Honduras. I motivi? E’ plausibile sia da ricercare nell’ormai imminente finale del reality o per ‘sfuggire’ alla messa in onda dello speciale di Rai1 su Lucio Dalla.

Al posto della consueta puntata dell’Isola andrà in onda questa sera una puntata in prima tv di New Amsterdam, con l’esordio della quarta stagione che andrà a scontrarsi con DallarenaLucio, la grande festa musicale in onore del maestro Lucio Dalla.

Quando andrà quindi in onda l’Isola dei Famosi? La nuova puntata è dunque fissata a lunedì 6 giugno 2022, come sempre su Canale 5 in diretta da Playa Palapa con i naufraghi e Alvin. Solo allora sarà possibile scoprire anche l’esito del televoto che vede scontrarsi Estefania Bernal e Lory Del Santo.