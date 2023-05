Continua l’interesse attorno alla nuova vita di Cristina Scuccia, ex suora ed oggi naufraga dell’Isola dei Famosi 2023. La decisione di spogliarsi dell’abito religioso non è stata per lei affatto semplice ed anche per questo motivo, dopo aver preso l’importante decisione, ha dovuto affrontare la seconda problematica, ovvero quello di dover raccontare la sua storia.

Perché Cristina Scuccia è scappata in Spagna

Diventata un personaggio pubblico per via delle sue apparizioni televisive, Cristina Scuccia ha raccontato all’Isola dei Famosi della sua esigenza di scappare dall’Italia, pur di non essere costretta a dare spiegazioni: “Sono scappata per non farmi vedere da nessuno”, ha ammesso.

In realtà in Cristina c’è una grande voglia di raccontarsi, come ha notato anche Alessandra Drusian. Ed infatti da qualche tempo la giovane naufraga si sente libera di poterlo fare senza più barriere o paletti:

Prima ero molto chiusa, non volevo dare giustificazioni sul mio cambiamento di vita. Chiaramente essendo esposta, devi dare una motivazione. È chiaro. All’inizio sono scappata dall’Italia per non farmi vedere da nessuno. Avevo bisogno di vivere quel momento mio. Dovevo capirlo da sola, con me stessa, senza influenze esterne.

Confidandosi con i Jalisse, i due l’hanno messa in guardia di come ancora per molto tempo sarà chiamata a fornire spiegazioni:

Dovrai raccontare ancora la tua storia, fino a quando non avranno capito. Quando cominceranno a non chiedertelo più, vorrà dire che hanno recepito e metabolizzato. Man mano te lo chiederanno in maniera più veloce e superficiale e passeranno al presente.

Cristina è giunta alla sua conclusione più che saggia: