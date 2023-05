Eliminato Isola dei Famosi 2023: chi vuoi salvare tra Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia? Sono loro naufraghi nominati al termine dell’ultima puntata del reality show andata in onda nella prima serata di Canale 5. Chi avrà la peggio? Scopriamo cosa dicono i sondaggi del web, compreso il nostro che potrete trovare QUI.

Eliminato Isola dei Famosi 2023, chi vuoi salvare? Ecco cosa dicono i sondaggi

Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia: chi si salverà al termine del televoto ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023? Lo scopriremo nella prossima puntata, quando sarà svelato il nome del naufrago preferito dal pubblico da casa che si esprimerà tramite il consueto televoto.

Ecco cosa dicono i sondaggi del web: ad avere la peggio potrebbe essere uno tra Andrea Lo Cicero e Christopher Leoni, cosa ne pensate?

Cosa è successo nella terza puntata

Nella terza puntata de L’Isola dei Famosi è Nathaly Caldonazzo la concorrente eliminata. Nell’appuntamento del 2 maggio la naufraga deve abbandonare Cayo Cochinos e sbarcare sull’Isola di Sant’Elena. I concorrenti che si sono scontrati al televoto con lei sono Fiore Argento e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

Sono tre invece i concorrenti finiti in nomination. I nominati dal gruppo sono Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero. Mentre il nominato dal leader è Cristina Scuccia. La nomination dell’ex suora ha scatenato non poche polemiche in studio. Secondo gli opinionisti, Enrico Papi e Vladimir Luxuria, la naufraga avrebbe chiesto di farsi nominare, ma l’ex suora smentisce. Il pubblico a casa sceglierà chi salvare tra i tre naufraghi e chi, invece, dovrà lasciare Cayo Cochinos e raggiungere Nathaly Caldonazzo sull’isola di Sant’Elena.