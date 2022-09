Gli ex gieffini sulla graticola: i neo concorrenti del GF Vip nelle passate ore si sono dati da fare ed hanno sferrato una serie di affondi nei confronti di alcuni ex inquilini della spiatissima Casa di Cinecittà. Al finire al centro delle critiche di Patrizia Rossetti (che a quanto pare presto potrebbe lasciare il reality) è stato anche Alex Belli, vero protagonista indiscusso della passata edizione del reality.

Patrizia Rossetti senza peli sulla lingua, ha sferrato una serie di attacchi ad Alex Belli, accusandolo di aver recitato nel corso della sua partecipazione al reality:

Vi faccio un esempio. Io nome e cognome te lo dico perchè qui lo dico e qui lo confermo. Persone del bar che lo conoscono mi hanno detto ‘Mi sono stupita perché è preparato, ha cultura ma è di una presunzione, talmente pieno di sè che…’. Il signor Alex Belli, che non ho niente da dire su di lui perché non lo conosco, è un bell’uomo, ha fatto il suo percorso di vita, poi si è interrotto come tutti i nostri percorsi perché il mondo dello spettacolo è così… Alla fine però l’hanno capito che recitava. Nel senso, tutta la pantomima eccetera… Lui ha fatto il GF Vip perché voleva vincerlo.

Attilio Romita ha però fatto notare a Patrizia Rossetti che alla fine della passata edizione si parla principalmente solo di Alex Belli, per tutto ciò che ha fatto. Ma la Rossetti non sarebbe affatto d’accordo:

No, secondo me è quello che ha fatto più parlare perché ha fatto più cavolate. Sono stati protagonisti eh? Però ad un certo punto sono stati protagonisti antipatici. Se devo essere protagonista in quel modo allora preferisco non farlo.