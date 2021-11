Patrizia Pellegrino parla del tumore e mostra la cicatrice al GF Vip – VIDEO

La vita privata di Patrizia Pellegrino lontana dalle telecamere non è stata una passeggiata di salute. L’attrice ha perso un figlio dopo la nascita, ha due matrimoni falliti alle spalle e, tra le ultime sofferenze, ha dovuto lottare contro un tumore al rene.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, chiacchierando con Miriana Trevisan, Clarissa Selassiè e Sophie Codegoni. la nuova concorrente del Grande Fratello Vip ha mostrato la sua cicatrice e proprio l’ex di Non è la Rai si è molto identificata avendo affrontato un dolore molto simile.



Ospite di Domenica Live, Patrizia Pellegrino aveva anche raccontato come si era accorta che qualcosa non andava:

I primi di febbraio ho avuto la pipì con del sangue, mi sono spaventata molto ed ho fatto subito dei controlli. Il ginecologo mi ha detto che era tutto ok e mi sono spaventata ancora di più. Ho fatto una ecografia e quando ha visto il mio rene sinistro il medico si è preoccupato.

Dopo la tac è stato confermato il tumore che non era benigno perché aveva una brutta forma. Ho avuto la sensazione di essere sprovvista di forza per affrontare il problema. Dopo tre giorni ero in sala operatoria e l’11 di febbraio mi hanno rimandato a casa dopo aver tolto un rene.