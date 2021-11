Patrizia Pellegrino è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Per l’attrice il programma condotto da Alfonso Signorini non è il primo reality ed infatti, ha già partecipato alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi.

Matrimonio, figli e malattia della nuova concorrente del GF Vip

Patrizia Pellegrino si è sposata due volte, la prima con Pietro Antisari Vittori e la seconda con l’imprenditore Stefano Todini, da cui ha divorziato ufficialmente nel 2013.

Dal primo matrimonio ha avuto tre figli: Tommaso, Arianna e Riccardo. Quest’ultimo però è morto pochissimi giorni dopo la nascita.

Un dolore che ha letteralmente sconvolto Patrizia Pellegrino. Intervistata da Caterina Balivo durante “Vieni da me”, a tal proposito ha rivelato:

Sono andata in depressione, non uscivo più di casa.

Dopo il lutto sono arrivati Tommaso e Arianna, nata con una malattia molto rara.

L’attrice e conduttrice, in seguito, ha anche deciso di adottarne Gregory, originario di San Pietroburgo. Nel febbraio 2021 Patrizia ha scoperto di avere un tumore al rene, in fase di guarigione.

La carriera di Patrizia Pellegrino

La nuova concorrente del GF Vip è una showgirl e attrice, dopo aver debuttato al cinema nel 1977 in “Onore e guapparia” di Tiziano Longo, ha raggiunto il grande successo in tv conduttrice accanto al grande Corrado Mantoni che la lanciò in Rai nella trasmissione “Gran Canal” nel 1981.

Negli ultimi anni ha portato in scena numerosi spettacoli teatrali di successo. Da stasera, lunedì 22 novembre, sarà anche una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip.