Nuovi concorrenti del GF Vip – “Questa sera nella Casa ci saranno due nuovi ingressi: entreranno Patrizia Pellegrino e Maria Monsé”. Durante Mattino Cinque, Federica Panicucci ha lanciato l’anticipazione sulla ventunesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nuovi concorrenti del GF Vip: Patrizia Pellegrino e Maria Monsè nella Casa

Dopo l’annuncio del prolungamento dell’edizione, arrivano nella Casa del GF Vip anche le prime nuove vippone che varcheranno la porta rossa di Cinecittà direttamente questa sera nel corso della diretta di Canale 5.

Patrizia Pellegrino è una showgirl e attrice, dopo aver debuttato al cinema nel 1977 in “Onore e guapparia” di Tiziano Longo, ha raggiunto il grande successo in tv conduttrice accanto al grande Corrado Mantoni che la lanciò in Rai nella trasmissione “Gran Canal” nel 1981.

Con lei, ci sarà anche Maria Monsè, nome d’arte di Maria Concetta La Rosa, opinionista televisiva e attrice. Per lei si tratta di un ritorno nella Casa: infatti, aveva già partecipato alla terza edizione del GF Vip condotta da Ilary Blasi nel 2018.

