Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo la diretta è scoppiato il caos. Al seguito di un leggero svenimento, Pamela Prati ha ricevuto una camera tutta sua con bagno privato che ha letteralmente mandato su tutte le furie Patrizia Rossetti.

Lite furiosa al GF Vip, Patrizia contro Pamela: scoppia il caos in Casa

La regina delle televendite, proprio per questo gesto nei confronti di Pam, ha anche mandato a quel paese Alfonso Signorini:

Fa queste scene di merd*, la conosco Pamela e fa finta di svenire e mi sono rotta i coglion*. Io ho 63 anni, adesso faccio le scene, faccio finta di svenire e mi prendo anch’io la stanza per conto mio. Ma allora non faccio il Grande Fratello Vip perché non mi metto in gioco e allora me ne sto a casa mia…

Patriza a quest’ora non può imbestialirsi con Pamela Alfonso etc minacciando di andarsene, io volevo dormire 🙈 #gfvip pic.twitter.com/qVcgZYFYP1 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 7, 2022



Pamela e Patrizia hanno proseguito il loro litigio ma la regia ha ben pensato di cambiare inquadratura. Sofia Giaele però, ha spifferato tutto agli altri vipponi:

Non potete capire quanto sta urlando al confessionale. Ma le ha urlato addosso e dietro. C’era Pamela che camminava e lei: ‘Ma secondo te questa è una che sta male?’. E lei era al suo fianco…

litigio iconico tra Patrizia e Pamela raccontato da testimoni oculari, che ci siamo persi! 😭 #gfvip pic.twitter.com/RwV32dKYw8 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 7, 2022



Dopo il confessionale, la Rossetti ha proseguito:

Gli ho detto ‘fate audience con Pamela Prati, tenetevi lei e fatela vincere’. Già ha fatto una figura di merd* sette anni fa perché l’ha fatta e nessuno può discutere, lo sa tutta Italia. Io non l’ho attaccata per niente, anzi… Non ti ho mai giudicata ma l’ho fatto stasera per quello che hai fatto al GF Vip. Hai avuto un atteggiamento sbagliato secondo me, per il gioco. L’ho già fatto il confessionale. Chiudila te… ti sembra un atteggiamento onesto nei confronti degli altri concorrenti? Se hai dei problemi perché non fai come Marco e stai a casa?

Pamela Prati ha replicato per le rime:

Tu ti devi vergognare perché tu non mi conosci. Io non mi permetto di giudicarti perché non ti conosco. Mi hai detto che sono “Belfagor, che sono falsa e di andare a cagar*”. Vergognati… No ma vacci tu. Non parlare di me, parla di te… se vuoi parlare c’è un confessionale… chiudila qui, basta! Ma tu che cosa ne sai? Se ho dei problemi faccio come Marco? Anche questo è di cattivissimo gusto, complimenti.

Ho amato tutto.