L’uscita di Ginevra Lamborghini dalla Casa del GF Vip ha inevitabilmente lasciato un vuoto, soprattutto in Antonino Spinalbese. Tra i due era nato un rapporto speciale che sembrava andare ben oltre la semplice amicizia. Sebbene Ginevra abbia un fidanzato fuori, la giovane non ha mai negato di provare un’emozione forte per Antonino.

Antonino senza Ginevra: la sua reazione dopo averla vista

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, a Ginevra Lamborghini è stata data la possibilità di rientrare nella Casa e poter rivedere nuovamente Antonino. L’emozione negli occhi dei due giovani è stata palpabile. La sorella di Elettra ha commentato in diretta:

Io ho capito che in questa Casa, anche se è durato poco ho trovato qualcuno di veramente importante che mi ha sostenuto, mi ha fatto ridere, mi ha fatto vedere anche le albe. E questo, anche se è durato poco mi ha riempito il cuore.

Lontani da pochi giorni e così tante cose da dirsi… in giardino pochi passi separano Antonino e Ginevra. #GFVIP pic.twitter.com/6pMzYZulWO — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 6, 2022

Dopo la puntata, nella notte, non sono mancati i commenti da parte di Antonino che ha confidato ai suoi inquilini di non sapere se potrà andare avanti nel reality senza Ginevra:

Mi sa che non ce la farò fino a lunedì. Prima di entrare non avevo problemi, qui avevo pure trovato il mio angolino. Era Ginevra, andavano da Dio, le mie giornate con lei filavano, ora no! È proprio una deficiente…

Antonino: “mi sa che non ce la farò fino a lunedì,prima di entrare non avevo problemi, qui avevo pure trovato il mio angolino,era ginevra,andavano da dio le mie giornate con lei filavano,ora no! È proprio una deficiente” VI PREGO COME SI FA #gintonic — . (@cmqanottos) October 7, 2022

ANTONINO: SONO ANDATO A CHIEDERGLI (CONFESSIONALE) QUANTO BISOGNA PAGARE PER RIAVERE DENTRO GINEVRA…LI DAREI ANCHE IL MONTEPREMI PERCHÈ LA METTESSERO ANCORA DENTRO…. LUI ORMAI HA PRESO DEFINITIVAMENTE IL TRENO PER GINEVRILANDIA ❤️ #Gintonic #GINEVRADENTRO pic.twitter.com/OG2tcuIDLx — La Follia di Dayane (@NelNomedi_Day) October 7, 2022

Oltre ai suoi dubbi, l’ex di Belen ha poi espresso tutto il suo disappunto nei confronti del GF Vip per la squalifica di Ginevra, paragonando la gravità delle sue parole con quelle di Gegia:

Si però ti posso dire? Io ce l’ho qua. L’intenzione che aveva Ginevra era un’altra, quella di Gegia è un’altra e se uno deve punire una cosa del genere… lasciamo perdere che io sono a favore di Ginevra.

Insomma, l’uscita di Ginevra ha tolto a tutti noi la possibilità di assistere ad una bella coppia nella Casa. Un vero e proprio peccato!

“Ma tu hai visto la faccia che avevo quando ho visto Ginevra?” Si Antonino, tutta Italia l’ha vista ⚰️#gintonic pic.twitter.com/utEh0Y5H4X — Giusymc98 CL16 (@giusymc98) October 7, 2022