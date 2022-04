Weekend di Pasqua insieme per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia continua a non sbilanciarsi pubblicamente e a vivere il loro riavvicinamento nel massimo riserbo, ma a tradirli ci pensano i social. Stefano e Belen avrebbero deciso di trascorrere alcuni giorni su un’isola privata e con loro c’è anche l’adorato figlio Santiago.

Pasqua in famiglia per Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non è più un grande mistero. Dopo le paparazzate non sono mancate le mezze frasi dette nel corso di interviste tv ed anche la stessa argentina ha parlato del marito durante le Le Iene.

La showgirl e l’ex ballerino, in vista della Pasqua, hanno deciso di prendersi qualche giorno di relax in famiglia e come meta hanno scelto l’Isola di Albarella, un piccolo gioiellino in provincia di Rovigo.

Si tratta di un’isola privata nella parte sud della laguna di Venezia ma non aperta al turismo di massa. Per potervi accedere, infatti, è necessario un permesso speciale, rilasciato dalla Albarella Tourism Spa.

I due al momento non si sono ancora fatti vedere insieme ma le loro Instagram Stories parlano chiaro, senza contare che in entrambi è presente il figlio Santiago. Assente invece per il momento la figlia di Belen, Luna Marì, avuta dall’ex compagno Antonino Spinalbese.