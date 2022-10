“Paolo Ciavarro recitava al GF Vip?”, interviene Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria è molto amico di Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti per lavoro (entrambi fanno parte del cast di Forum) ed hanno stretto pure una forte amicizia fuori dal lavoro. In questi giorni, lo speaker ha parlato del ricciolino smentendo ogni possibile finzione durante la sua avventura al Grande Fratello Vip.

Edoardo ha svelato che, persone dell’ambiente, avrebbero avuto qualche dubbio che Paolo Ciavarro avesse “inscenato” dei momenti di finto trasporto quando si trovava nella Casa.

Ovviamente Donnamaria, con fortissima enfasi, ha smentito questa possibilità:

Paolo e Clizia? Lui è un mio grandissimo amico. A me la gente veniva a dire: “Lui sta recitando, sta fingendo”. Ma voi l’avete visto mai recitare Paolo Ciavarro? E’ una pipp*! Secondo voi sa fare veramente questa roba? Ma voi siete scemi? Lo conoscete o no?

Quando stava dentro e non sapevo niente. Ma questa cosa gliel’ho detta anche a lui, ma questo è una pipp* a recitare e mò sta facendo questa recita? Ma lo conoscete oppure no? Paolo e Clizia hanno fatto un figlio, la gente veniva da me, che sono un suo caro amico, delle persone che lo conoscevano, gente dell’ambiente dove lavoriamo mi dicevano: “Dai tu lo sai che stai facendo finta”. Ed io dicevo: “Ma ragazzi, ma che cazz* dite?”. Quindi, se lo fanno gli amici, pensa gli altri.