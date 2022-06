A due anni di distanza dalle foto “rubate” che ritraevano il bacio tra Paola Turci e Francesca Pascale su uno yacht, per la bellissima coppia arrivano i fiori d’arancio: ecco quando (e dove) verrà celebrato il matrimonio.

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: dove verrà celebrato il matrimonio

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano, così come svela Leggo e riporta anche Il Corriere della Sera: “Ora per loro è giunto il momento di dire «sì» con un matrimonio che si terrà in Toscana sabato 2 luglio e che sarà ufficiato al Comune di Montalcino, seguito da una cena al castello di Velona”.

Un anno fa, al settimanale F, Paola Turci ha ribadito di sentirsi libera di amare chi vuole:

Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo. I pettegolezzi li detesto, in questi mesi, ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento.

E per chi le aveva notare che il nome di Francesca Pascale non è esattamente sconosciuto rivelava:

Ma quando scopri che, invece, è assolutamente “normale”, che fai? Dici: “Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?”. Avevo 20 anni quando mi dissero: “Si dice che stai con Gianna Nannini”. Con un po’ di vergogna devo ammettere che, allora, non sapevo neppure che cosa significasse essere omosessuale. Un noto tennista italiano mi vide mentre suonavo in un piano bar e disse: “Ha la voce profonda, i muscoli, dev’essere lesbica”. È per il mio aspetto? Può darsi. O, forse, perché dire etero non fa notizia? Non lo so e non m’interessa. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa? Nelle etichette non c’è evoluzione.

Sui social network delle due future spose, al momento, nessun indizio delle nozze che dovrebbero avvenire in forma molto ristretta, solamente per pochi intimi.

Ma quanto sono belle? Evviva le spose!