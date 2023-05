Paola e Chiara sono state oggi ospiti di Verissimo, in occasione della presentazione del loro ultimo singolo dal titolo Mare Caos. Nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin c’è stato però spazio anche per il racconto di alcuni aspetti della loro vita privata, dalle violenze subite dalla maggiore delle sorelle Iezzi, passando per la loro attuale situazione sentimentale.

Paola e Chiara si raccontano a Verissimo

Rispetto a Paola, Chiara Iezzi è sicuramente la più facile tra le due sorelle. Il motivo è contenuto nel racconto che ha reso oggi a Verissimo e che si basa su una violenza subita da bambina:

Quando avevo 8 anni, in campeggio, ho subito una violenza. Un ragazzino mi ha strattonata e portata in un luogo appartato. Credo che questo episodio abbia influito moltissimo sul mio carattere. Sono rimasta timida e introversa anche per questo. Ho vissuto attacchi di panico e ansia. Oggi sono ancora in terapia, mi ha aiutata moltissimo con la timidezza. Ho imparato a non giudicare più le mie fragilità come un problema e ad accettarle.

Per 10 anni circa, le strade di Paola e Chiara si sono separate, non solo artisticamente. Il duo ha però voluto fare delle precisazioni:

Non è vero che non ci sopportavamo più, ma sicuramente ci sono stati dei momento critici. Abbiamo capito che ci serviva l’occasione per capire chi fossimo come singole persone. Per alcuni anni a Natale non ci siamo nemmeno viste. Ma la distanza è servita a farsi sentire ancora più vicine dopo.

Ma qual è la situazione sentimentale delle sorelle Iezzi? Chiara ha svelato di non avere attualmente un compagno:

Adesso sono single. Ho avuto una relazione importante in passato che adesso è finita, ma adesso calma piatta. Se sto bene così? In realtà mi piacerebbe essere di nuovo in coppia.

Paola invece è felicemente in coppia: