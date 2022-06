Chiara Iezzi, in queste ore, ha pubblicato un allarmante post che ha notevolmente angosciato gli estimatori e tutti coloro che sono legati al duo di Paola e Chiara ma anche al suo nuovo percorso solista nella recitazione.

Chiara Iezzi di Paola e Chiara: il post che preoccupa i fan

“Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. – scrive Chiara Iezzi – Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo è un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me, un abbraccio!”.

Tanti i commenti sotto al post di Chiara. Tra gli altri, anche quello della sorella Paola Iezzi che ha commentato con due emoji per darle forza.

“Che succede Chiarina?”, ha domandato Michela Andreozzi.

Pronto l’intervento della Iezzi: “Periodo un po’ così. Spero tanto passi, grazie Michela!”.

Dolcissimo e incoraggiante il post di Sandra Milo:

Non so chi e perché abbia fatto di te oggetto di violenze immotivate ma se provengono da persone a te sconosciute non dar loro peso. A ferirci dovrebbero esser solo i comportamenti delle persone che ci stanno a cuore. Un abbraccio grande.

Anche noi di Blog Tivvù mandiamo a Chiara un grandissimo abbraccio… forza!