La storia tra Paola Di Benedetto e il cantante Rkomi procederebbe a gonfie vele nonostante le ultime voci. Dopo la pubblicazione delle foto del loro bacio tra le pagine del settimanale Chi, era spuntata la voce di una presunta rottura a quanto pare poi subito smentita.

Adesso è stata la stessa Paola Di Benedetto, ex vincitrice del Grande Fratello Vip 4 ed oggi speaker radiofonica a rompere il silenzio e parlare per la prima volta della sua relazione con il futuro giudice di X Factor.

Durante una diretta Instagram con il settimanale Grazia – ripresa dal portale Very Inutil People -, Paola ha risposto ad alcune domande sulla sfera privata. In merito a cosa la fa innamorare di un ragazzo, la Di Benedetto ha svelato:

Mi sono sempre affezionata molto alle persone che in primis mi facessero ridere tanto. Mi piace molto quando trovo una persona che sia ‘pulita’, leale, mi ci devo ritrovare nei valori che vorrei in un’altra persona. L’umiltà è un requisito che per me non deve mancare perché io appena vedo gente che viaggia sulle stelle già dico no. Mi piacciono le persone determinate come me, che hanno avuto un percorso di vita, che hanno dei desideri, dei sogni da realizzare, che lavorano sodo e conoscono sia la parte brutta che anche la parte bella. Insomma, delle persone concrete, mi piace rivedere delle cose che credo di avere io.