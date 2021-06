Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. Dopo settimane di indiscrezioni e possibili “soffiate”, arriva il messaggio ufficiale della vincitrice del Grande Fratello Vip.

Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino.

Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione.