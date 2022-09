Pamela Prati vuole lasciare il GF Vip per “colpa” di Mark Caltagirone?

Pamela Prati vuole lasciare il Grande Fratello Vip? A quanto pare la “colpa” potrebbe essere di Mark Caltagirone, parola di Cristina Quaranta che ha vuotato il sacco mentre si confrontava con Nikita.

Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te. – ha dichiarato la Quaranta così come riporta Biccy.it – Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’. Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento. Così se ne va e non ne parla. Lei ha proprio paura di questo.