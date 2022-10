Pamela Prati, le due ex agenti intervengono: frecciatine al GF Vip e retroscena

Pamela Prati grande protagonista nella settima puntata del GF Vip, con il suo caso Mark Caltagirone. Era stato annunciato ancor prima dell’esordio del reality e così è stato: una puntata del programma sarebbe stata dedicata proprio al caso che tanto fece discutere qualche anno fa e che ancora oggi lascia emergere non pochi dubbi sulle responsabilità.

Pamela Prati, le due ex agenti intervengono dopo le parole sul caso Mark Caltagirone

Tra le persone coinvolte nella vicenda, anche le due ex agenti di Pamela Prati, le quali ovviamente, non sono rimaste in silenzio durante e dopo la puntata del GF Vip. La prima ha fatto ironia sul programma taggando il suo legale e scrivendo:

Vorrei pubblicare la felicità del mio avvocato costretta a guardare sto programma. Ma poi mi denuncia.

Lo stesso legale ha poi replicato con una ulteriore frecciatina al GF Vip:

Veramente sto guardando questo programmetto solo per te.

A replicare anche la seconda ex agente di Pamela Prati che ci è andata giù più pesante e diretta, svelando di non aver denunciato la showgirl e motivandone le ragioni:

Infine, ulteriore retroscena sul loro conto ce lo ha svelato Giuseppe Candela, tra i primi a smontare, punto dopo punto, la versione della Prati: a quanto pare le sue due agenti ora starebbero provando ad approdare in politica.