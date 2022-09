“Salgo sul taxi e vado al GF Vip”: così Pamela Prati conferma tra le pagine del settimanale Chi, diretto dal Alfonso Signorini, l’indiscrezione relativa al suo ritorno nello spiatissimo reality. Per l’ex diva del Bagaglino si tratta del ritorno a Mediaset dopo lo scandalo legato a Mark Caltagirone.

Pamela Prati è la terza concorrente ufficiale del GF Vip 7

Già da qualche tempo erano circolati i rumors relativi alla partecipazione di Pamela Prati al GF Vip 7. L’ultima volta, nella prima edizione del reality in salsa Vip nel 2016, era stata squalificata in seguito a una serie di infrazioni del regolamento e lei aveva replicato in modo iconico:

Meno male! Non voglio foto, non mi potete più riprendere, ok? Non voglio essere ripresa; non siete più obbligati a riprendermi. Chiamatemi un Taxi, portatemi le valigie!

Oggi però non c’è più quella Pamela che avevamo conosciuto e prima dell’ufficialità lei stessa aveva confermato:

So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa.

A confermare la sua presenza nella settima edizione del reality è stato Giuseppe Candela che ha anticipato quanto potremo leggere domani su Chi:

Pamela Prati è una concorrente del Grande Fratello Vip, lo annuncia in un’intervista al settimanale Chi.

Oltre a Pamela Prati gli altri concorrenti ufficiali sono ad oggi Giovanni Ciacci e Wilma Goich.