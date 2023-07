E’ tempo di palinsesti tv: oggi 4 luglio sono stati presentati quelli di Sky per la nuova stagione televisiva 2023-24. Tante novità, numerosi progetti inediti e molte conferme ci attendono a partire dalla fine della stagione estiva. Quella presentata oggi è un’offerta particolarmente ampia e variegata che va dalla serie inedite allo sport, passando per l’intrattenimento relativo ai principali ed amatissimi show.

Le novità di Sky, palinsesti 2023-24

Sono numerose ed attesissime le novità di Sky secondo quanto emerso dalla presentazione dei palinsesti 2023-24 avvenuta oggi. Sky Cinema propone un’offerta completa, per soddisfare proprio tutti i gusti. Tra i titoli in arrivo l’amatissima collection de I delitti del BarLume, il film Sky Original Vangelo secondo Maria e grandi successi come Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, Il Gatto Con Gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio, Super Mario Bros. – Il film, Tàr, Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti.

Palinsesti Sky 2023-24: le serie tv

Passiamo ora alle serie tv. La stagione in arrivo propone in tal senso una serie di titoli imperdibili e molto attesi. Da settembre dobbiamo prepararci per la Sky Original Domina, con ancora protagonista Kasia Smutniak; si prosegue con la mistery drama Un’estate fa con Lino Guanciale e Filippo Scotti, seguito da Unwanted – Ostaggi del mare e da Non ci resta che il crimine – La serie.

Entro fine 2023 l’attesissimo True Detective: Night Country, con Jodie Foster, e nel 2024 fra le altre le novità Sky Original: Dostoevskij dei fratelli D’Innocenzo, con Filippo Timi, L’Arte della Gioia di Valeria Golino, il ritorno di Call My Agent – Italia e M. Il figlio del secolo.

E ancora, i nuovi episodi de Il Re con Luca Zingaretti, Un Amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, Mary & George con Julianne Moore, e Il tatuatore di Auschwitz dal bestseller di Heather Morris.

Lo sport

Ovviamente non potrà mancare lo sport su Sky anche per la prossima stagione tv: dal calcio ai motori, dal tennis al basket, e poi rugby, golf, atletica, volley, nuoto e molto altro. Tra le novità vale la pena sottolineare il calcio con UEFA EURO 2024, un nuovo accordo pluriennale con il basket NBA, il Sei Nazioni di rugby fino al 2025 e la vela con il ritorno dell’America’s Cup.

L’intrattenimento di Sky: le conferme

Quella in arrivo sarà anche una stagione super ricca di show ed intrattenimento su Sky. Ovviamente parliamo di X Factor che vedrà nuovamente alla conduzione Francesca Michielin con una giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Si passa poi a MasterChef Italia con il trio delle meraviglie Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, e la nuova stagione dello straordinario viaggio di Pechino Express.

Ed ancora, gli episodi inediti di imperdibili show cult: Alessandro Borghese 4 Ristoranti, Bruno Barbieri – 4 Hotel, Quattro matrimoni con Costantino Della Gherardesca.

Le altre produzioni e TV8

Non mancheranno nella prossima stagione 2023-24 le grandi produzioni di Sky Arte. In arrivo su Sky Documentaries i documentari di grande qualità con titoli come la docu-serie Mario Rostagno (titolo provvisorio) e Moda. Una rivoluzione italiana, mentre Sky Nature propone la sua programmazione ricca di contenuti di alta qualità dedicati all’esplorazione delle bellezze della natura tra tutti il documentario La Marmolada (titolo provvisorio).

Oltre ad una nuova stagione ricchissima di SkyTg24, uno sguardo anche a TV8, il canale free di Sky sul quale andranno in onda (in replica) i big show di Sky, come MasterChef Italia, X Factor e Pechino Express, mentre non mancheranno le produzioni originali come 100% Italia, Celebrity Chef e GialappaShow, che tornano con le nuove edizioni.

I contenuti Sky sono sempre disponibili anche su NOW, il servizio in streaming che unisce un vastissimo catalogo di serie tv, cinema, intrattenimento e documentari, oltre che il grande sport in diretta e l’informazione.