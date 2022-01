Questa sera il padre di Davide Silvestri sarà il protagonista di una bellissima ed emozionante sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip. lo ha anticipato Federica Panicucci sul finale di Mattino Cinque, svelando: “Sorpresa per Davide, arriverà a trovarlo il suo papà e sarà un momento davvero molto toccante”.

Già lo scorso ottobre, a circa un mese dall’ingresso di Davide Silvestri al GF Vip, il padre era stato protagonista di un video messaggio molto emozionante. Nel parlare del genitore, l’attore aveva ricordato una sua frase molto importante:

Quella frase si è spesso e volentieri riproposta nella testa del Vippone, quando decise di mollare la recitazione e dare una svolta alla sua vita:

Nel suo video messaggio, il padre si era rivolto a Davide asserendo:

Sono contento dell’uomo che sei diventato, metti in atto i valori che ti ho insegnato: umiltà, lealtà e sincerità. Sono i valori con i quali abbiamo superato tanti momenti di difficoltà […] Non mi hai chiesto niente quando eri senza lavoro e sei voluto venire a lavorare da me e non ti sei vergognato a sporcarti le mani di grasso. Questo ha fatto di te un grande uomo, quello che sei. Ti voglio bene, anche se non te lo dico, e so che me ne vuoi, anche se non me lo dici. Ma i fatti parlano chiaro. Sono orgoglioso di te, ti vogliamo bene.