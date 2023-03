Il padre di un’attuale concorrente del Grande Fratello Vip ringrazia Donnamaria: ecco per quale motivo

Il padre di Giaele De Donà è intervenuto sui social per ringraziare Edoardo Donnamaria, ex concorrente del Grande Fratello Vip squalificato dalla Casa più spiata d’Italia per aver esagerato con la sua fidanzata Antonella Fiordelisi.

Il padre di Giaele ringrazia Donnamaria: ecco per quale motivo

“Volevo solo ringraziarti Edoardo Donnamaria per il supporto e l’amicizia sincera dati a Giaele”, ha scritto Andrea De Donà. Il papà di Giaele è intervenuto sui social ed ha voluto pubblicamente ringraziare l’ex gieffino.

Giaele e Edoardo si sono sostenuti e supportati dal giorno zero e non si sono mai nominati in quasi sei mesi di reality.

Volevo solo ringraziarti Edoardo Donnamaria per il supporto e amicizia sincera dati a Giaele ❤️. #gioellers #donnalisi #gfivip — Andrea de dona (@Andreadedona2) March 10, 2023

Dal primo all’ultimo giorno. Mai nominati sempre sostenuti — martina (@martina20047130) March 10, 2023

Edoardo urla per Antonella al GF Vip