Sono ore che sui social gira una fake news in merito ad un potenziale messaggio che l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi avrebbe condiviso per commentare le ultime dinamiche della concorrente del Grande Fratello Vip.

Il padre di Antonella Fiordelisi interviene contro le fake news

Secondo pipol gossip, l’ex fidanzato di Antonella avrebbe condiviso una fotografia con lei aggiungendo il seguente messaggio: “Direi che vederti felice mi rende felice”.

Peccato che Gianluca Benincasa non abbia condiviso proprio nulla e che lo scatto in questione sia regolarmente online dallo scorso aprile (e all’epoca stavano insieme).

Raga, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi non ha messo nessuna foto con lei. Quello di cui si parla è uno scatto dello scorso aprile (quando ancora stavano insieme, guardate) #GFvip #donnalisi Ma il senso di ‘ste fake news? pic.twitter.com/gmxisnQMVz — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 7, 2022



In merito, oltre all’Investigatore Social (Alessandro Rosica) è intervenuto anche il papà di Antonella Fiordelisi che si è scagliato contro le fake news:

Il gossip è leggero e, talvolta, deve strappare un sorriso. Questo non vuol dire che per far girare una “notizia” ed ottenere due like in croce, si debba ricorrere alle bugie e alla cattiva informazione.