L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi interviene dopo la sua vicinanza ad Edoardo Donnamaria? Ecco come stanno le cose

Antonella Fiordelisi, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva da poco concluso una storia d’amore con Gianluca Benincasa. Oggi, nella residenza più spiata di Cinecittà, è sempre più vicina ad Edoardo Donnamaria, il suo ex fidanzato è intervenuto? La verità è ben diversa…

Antonella Fiordelisi vicina ad Edoardo: interviene l’ex fidanzato? E’ una fake news

Il suo ex fidanzato, proprio in queste ore, è al centro di un equivoco. Amedeo Venza ha condiviso su Instagram uno scatto di aprile (in quel periodo stavano ancora insieme) e i follower hanno ipotizzato potesse trattarsi di una foto recente.

A mettere benzina sul fuoco anche the pipol gossip, che riporta una fake news:

Gianluca Benincasa, fidanzato dell’attuale concorrente del GF Vip Antonella Fiordelisi, ha commentato in modo sarcastico la vicinanza tra la ragazza ed Edoardo Donnamaria. “Sono felice se tu sei felice” scrive su Instagram pubblicando uno scatto insieme. Inoltre, anche la ‘gossippara’ Deianira Marzano, a ‘Casa Pipol’ ha confermato il loro fidanzamento. Cosa accadrà adesso?

Gianluca non ha pubblicato alcuna fotografia (esiste dallo scorso aprile sul suo profilo, così come precisiamo su Twitter):

Raga, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi non ha messo nessuna foto con lei. Quello di cui si parla è uno scatto dello scorso aprile (quando ancora stavano insieme, guardate) #GFvip #donnalisi Ma il senso di ‘ste fake news? pic.twitter.com/gmxisnQMVz — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 7, 2022



La nostra tesi è stata confermata anche da Alessandro Rosica (InvestigatoreSocial):