Il padre di Antonella lancia accuse gravissime a Francesco Chiofalo?

Dall’ultima puntata del GF Vip, il clima nella Casa di Cinecittà è a dir poco infuocato. Le discussioni sono all’ordine del giorno e Antonella Fiordelisi è tra i Vipponi in grado di infiammare l’atmosfera a suon di liti e discussioni. Non solo con il fidanzato Donnamaria ma anche con il resto degli inquilini.

Il padre di Antonella Fiordelisi interviene ancora via social

In queste ore sono volati stracci e parolone tra Antonella e gli Incorvassi ed ormai la Casa sembrerebbe schierata tra le due fazioni in guerra.

Eppure l’atmosfera sembra incandescente non solo dentro ma anche fuori la Casa del GF Vip. In uno degli ultimi episodi di Casa Pipol è intervenuto Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella. Le sue parole evidentemente avrebbero indispettito e non poco il padre della Fiordelisi, il signor Stefano.

L’uomo, attivissimo sui social, nelle passate ore ha voluto mandare attraverso una Instagram Story una stoccata il cui destinatario, non citato apertamente, sembrerebbe essere proprio Chiofalo:

Complimenti a chi intervista soggetti imbottiti di anabolizzanti e devastati mentalmente dall’utilizzo di sostanze stupefacenti. Complimenti anche a chi sponsorizza simili soggetti.

Chiofalo al momento non avrebbe risposto, vedremo se Signorini deciderà di farlo entrare direttamente in Casa per un confronto con la sua ex.