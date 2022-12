Drusilla Gucci, attuale fidanzata di Francesco Chiofalo, ha svelato cosa ne pensa della sua dolce metà che, in più di una occasione, ha parlato di Antonella Fiordelisi e della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Drusilla è stata piuttosto chiara (così come potrete ascoltare voi stessi nel video in apertura e chiusura) affermando di essere basita dagli atteggiamenti della Fiordelisi all’interno della Casa del GF Vip:

Finalmente rispondo ad una delle domande che mi fate più di frequente, ovvero perché non dico niente se Francesco parla della sua ex. E’ molto semplice, io penso che sia una cosa incommentabile che si commenta da sola e quindi un mio parere in merito sarebbe totalmente superfluo.

Io non sono una che parla tanto, preferisco le azioni che metterò in atto quando e se lo riterrò opportuno. Io e Antonella siamo due persone totalmente agli opposti, non ci incastriamo niente quindi già lì mi chiedo come è possibile che Francesco sia stato con lei e ora sia fidanzato con me.

Mi hanno mandato molti video dal GF con alcuni atteggiamenti di questa persona che ritengo agghiaccianti. E’ una persona che evidentemente fa tutto a favore di camera. All’inizio del programma si schierò a favore di un coinquilino che soffriva di depressione, dimostrando quindi di capire il problema.

Poi, qualche tempo dopo, durante un attimo di distrazione ha detto che soltanto i pazzi vanno dallo psicologo.

Questa è proprio una cosa triste, perché mi sono immaginata un adolescente con delle fragilità mentali, che va dallo psicologo per aiutarsi e vede una scena del genere, come possa essersi sentito.