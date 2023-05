Un altro mese sta per chiudere i battenti ed è già tempo di un nuovo oroscopo di Paolo Fox di giugno 2023, con le anticipazioni sulle previsioni, per tutti i segni, in vista dei prossimi giorni che ci attendono. Tutti i consigli del noto astrologo e volto televisivo sono tratti dall’ultimo libro di successo di Paolo Fox e sono relativi all’amore, al lavoro ed in generale alla fortuna.

Oroscopo Paolo Fox di giugno 2023: le previsioni per tutti i segni

Ariete: in amore ci saranno alcuni dubbi da fugare ma il consiglio di Paolo Fox nel suo oroscopo di giugno 2023 è quello di andare avanti e guardare al futuro con estremo ottimismo.

Toro: si apre un periodo molto importante per le coppie che vogliono finalmente ritrovare un po’ di serenità. C’è chi intende regolarizzare una unione rendendola più forte in vista del futuro.

Gemelli: chi non sta ancora vivendo una grande storia d’amore, gli incontri secondo l’oroscopo di Paolo Fox saranno favoriti dalle Stelle. Nelle relazioni di lunga data però occorre rivedere qualcosa.

Cancro: grazie a Venere nel segno a giugno 2023 si potrà contare su un cielo di recupero che permetterà alle coppie di evolvere. I single potranno gioire per l’arrivo di un amore.

Leone: a giugno 2023 secondo l’oroscopo di Paolo Fox non mancherà la fortuna e poi dal giorno 5 inizierà un transito molto importante che durerà a lungo. Importanti progressi per i single e per la situazione lavorativa.

Vergine: mettete da parte il passato ed iniziate a guardare al futuro con maggiore ottimismo. I single dovranno archiviare le vecchie fiamme, poiché c’è chi è rimasto scottato.

Bilancia: per le decisioni importanti c’è ancora tempo, meglio rimandare per il momento. Ci sono delle dispute da risolvere con un ex partner.

Scorpione: il mese prossimo dovrete sciogliere ancora dei nodi. Meglio farlo entro il 5 giugno; i vari problemi potrebbero avere a che fare con la dissonanza di Venere.

Sagittario: a giugno 2023 secondo l’oroscopo di Paolo Fox esploderanno delle passioni improvvise. Grande forza sul lavoro per tutto il prossimo mese.

Capricorno: le relazioni che nasceranno nel mese di giugno potrebbero essere complicate da portare avanti. Meglio essere vigili.

Acquario: sarete posti davanti ad un bivio, quindi si consiglia la massima attenzione nella vita di coppia. I single devono capire se vogliono mettersi in gioco o lasciar perdere ed attendere periodi migliori.

Pesci: Paolo Fox nel suo oroscopo di giugno 2023 consiglia di non rimandare. Ci sono questioni che andrebbero affrontate subito e lacune da colmare al più presto.