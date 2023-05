Oroscopo Paolo Fox: previsioni giugno 2023, i segni top e flop del mese

Oroscopo Paolo Fox di giugno 2023: arrivano le prime anticipazioni su quello che potremmo attenderci dal nuovo mese in arrivo. Chi saranno i segni top e flop? A fornirci le prime importanti indicazioni ci ha pensato Paolo Fox, volto noto televisivo oltre che astrologo di ampia fama. Tra le pagine del settimanale DiPiùTv ha proposto alcune indicazioni sull’oroscopo della nuova settimana, con piccole perle relative a giugno 2023.

Oroscopo Paolo Fox giugno 2023, segno per segno

Ariete: nelle nuove relazioni non mancano i dubbi, ma l’oroscopo di giugno 2023 di Paolo Fox non è negativo. Il noto astrologo invita infatti ad andare avanti.

Toro: i nati sotto questo segno vivranno un periodo importante soprattutto se in coppia e se vorranno ritrovare la propria serenità. Qualcuno riuscirà a regolarizzare un’unione rendendola più forte.

Gemelli: le Stelle si preannunciano molto importanti per i nuovi incontri, soprattutto per i single. Nelle relazioni di lunga data, invece, è possibile che qualcosa debba essere rivisto nel breve termine.

Cancro: cielo di recupero soprattutto in amore. Chi si ama sarà chiamato a risolvere un po’ di situazioni. Non è escluso l’arrivo dell’amore per i single, soprattutto grazie alla presenza di Venere nel segno.

Leone: dal 5 giugno Venere inizierà un transito molto importante in questo segno e che durerà a lungo. L’oroscopo di Paolo Fox preannuncia un periodo in generale molto fortunato sul piano amoroso ed anche per i single potrebbero giungere novità.

Vergine: Paolo Fox per giugno 2023 lancia un consiglio ai single, ovvero quello di dimenticare il passato, soprattutto se si ha paura di restare scottati da un amore difficile da gestire.

Bilancia: come suggerisce l’oroscopo del noto astrologo, in caso di dispute con un ex meglio far passare del tempo prima di trovare eventualmente una soluzione.

Scorpione: nella vita di coppia potrebbero esserci delle perplessità che andrebbero risolte entro il prossimo 5 giugno, dal momento che successivamente arriverà Venere dissonante.

Sagittario: è in arrivo un nuovo mese che sarà simbolo di grandi passioni che esploderanno all’improvviso. Nel lavoro, suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox, giugno 2023 sarà un periodo di grande forza.

Capricorno: le storie d’amore che nascono in questo periodo potrebbero rivelarsi complicate.

Acquario: in coppia meglio fare attenzione alle distrazioni che possono diventare troppo esagerate nelle prossime settimane. I single dovranno capire se vorranno o meno mettersi in gioco.

Pesci: meglio non rimandare eventuali situazioni urgenti in coppia; Paolo Fox consiglia di colmare le eventuali lontananze in amore.